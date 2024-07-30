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Законодательство РК

Кому, когда и за сколько: раскрыты детали приватизации важного спортивного объекта Шымкента

Кому, когда и за сколько: раскрыты детали приватизации важного спортивного объекта Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 09:52 Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
В прокуратуре Шымкента сегодня, 30 июля 2024 года, раскрыли подробности возврата в государственную собственность важного спортивного объекта – Ледового дворца, сообщает Zakon.kz.

О том, что Ледовый дворец "Мұз сарайы" возвращен в госсобственность, 26 июля рассказал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

По данным градоначальника, объект семь лет назад был продан в собственность ТОО "Мунай Қурылыс Сервис" за 128 млн тенге, когда оценочная стоимость объекта составила 996 млн тенге.

"По иску прокуратуры города государству возвращен Дворец спорта Шымкента (в настоящее время Ледовый дворец). Установлено, что в 2017 году была проведена приватизация 67,09% доли ТОО "Дворец спорта" Шымкента, при стоимости в 1 млрд тенге оно было продано в восемь раз меньше рыночной стоимости", – рассказали в городской прокуратуре сегодня.

Кроме того, по данным надзорного органа, организация, выкупившая Дворец спорта, была незаконно допущена к процедуре приватизации и не подлежала регистрации в качестве участника торгов, поскольку согласно уставным документам не вправе заниматься услугами в сфере спорта.

"При приватизации объекта были нарушены нормы Закона РК "О государственном имуществе", обязывающие управлять государственным имуществом в соответствии с принципом эффективного использования объекта на благо общества. При этом за пять лет на аренду помещений Дворца спорта государством потрачено более 1 млрд тенге".Прокуратура Шымкента

В надзорном органе уточнили, что итоги приватизации отменены решением Специализированного межрайонного экономического суда Шымкента от 27 мая.

"В настоящее время решение вступило в законную силу".Прокуратура Шымкента

Как отмечается, Дворец спорта был единственным местом в южных регионах для проведения тренировок по зимним видам спорта.

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