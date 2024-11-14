В Алматы у госслужащего за взятку 73 млн получили одобрение на работы в школах и больницах

Официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров 14 ноября 2024 года на брифинге рассказал о выявлении факта взяточничества в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в результате целевых оперативных мероприятий пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к проектно-сметной документации по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах Алматы.

"27 октября после получения части взятки в сумме 12,2 млн тенге из ранее оговоренных 73,5 млн тенге изобличен директор филиала РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" по Северному региону Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства", – сообщил спикер.

И должностное лицо, и учредитель компании, передавший часть взятки, с санкции суда заключены под стражу.

Расследование продолжается.

Утром 14 ноября стало известно, что в Алматы по подозрению во взяточничестве задержали заместителя начальника колонии Алматинской области.