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Перизат Кайрат уволили с должности президента Федерации пара настольного тенниса

Перизат Кайрат уволили с должности президента федерации пара настольного тенниса, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 15:07 Фото: Instagram/01pk
Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат лишилась руководящей должности в Федерации пара настольного тенниса Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 ноября 2024 года, стало известно из Instagram федерации.

"Перизат Кайрат больше не является президентом организации в связи с ее задержанием и проведением расследования. Решение принято 14 ноября на внеочередном собрании федерации", – сообщили в Федерации пара настольного тенниса РК.

В организации заверили, что "с момента ее назначения никакие официальные заседания и рабочие приказы под ее руководством не проводились".

"Мы продолжим работу в соответствии с принципами прозрачности и законности, поддерживая развитие пара настольного тенниса и наших спортсменов", – заключили в Федерации пара настольного тенниса РК.

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14 ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

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