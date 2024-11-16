Перизат Кайрат взяли под стражу на два месяца

Активистку волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат арестовали на два месяца по решению следственного суда Астаны, сообщает Zakon.kz.

"15 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Кайрат Перизат сроком до двух месяцев", – сообщили в пресс-службе суда.

16 ноября 2024 года ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей было удовлетворено.

Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) опубликовали дополнительную информацию по факту расследования в отношении Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 200 млн тенге, которые были собраны на помощь Палестине.

14 ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.