Акимат Алматы выступил с важным обращением к водителям
Фото: Zakon.kz
В Алматы 16-17 ноября 2024 года производители и фермеры Алматинской и Жетысуской областей представят свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке. Это событие создаст небольшие сложности для автовладельцев, сообщает Zakon.kz.
С этим заявлением сегодня, 15 ноября, выступила пресс-служба акимата Алматы.
"В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть улицы Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 15 ноября 20:00 до 17 ноября 20:00".
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Также стоит отметить, что на время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов №45, №95 и №121.
"Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая", – уточнили в ведомстве.
Администрация принесла жителям и гостям города извинения за временные неудобства. Их также попросили заранее корректировать свой маршрут.
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