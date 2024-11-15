Акимат Алматы выступил с важным обращением к водителям

Фото: Zakon.kz

В Алматы 16-17 ноября 2024 года производители и фермеры Алматинской и Жетысуской областей представят свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке. Это событие создаст небольшие сложности для автовладельцев, сообщает Zakon.kz.

С этим заявлением сегодня, 15 ноября, выступила пресс-служба акимата Алматы. "В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть улицы Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 15 ноября 20:00 до 17 ноября 20:00". Фото: пресс-служба акимата Алматы Также стоит отметить, что на время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов №45, №95 и №121. "Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая", – уточнили в ведомстве. Администрация принесла жителям и гостям города извинения за временные неудобства. Их также попросили заранее корректировать свой маршрут. Читайте также Более 200 мошеннических схем раскрыто в Казахстане усилиями проекта "Alayaq.net" Госнаграды Казахстана пополнятся новыми почетными званиями Президент поручил обеспечить доступность финансирования АПК

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