Внимание, автовладельцы: в Алматы снова перекроют улицу Сатпаева

В Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. В связи с этим снова перекроют ул. Сатпаева, из-за чего власти 22 ноября 2024 года обратились к жителям и гостям южной столицы, а также к автовладельцам, сообщает Zakon.kz.

В городском акимате уточнили, что расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей и фермеров Алматинской области и предприятий Алматы пройдет 23-24 ноября с 08:00 до 17:00.

На ярмарке будет представлено более 50-ти наименований продукции (мясо-молочная, плодоовощная, колбасная продукция, мука, крупы, растительные и животные масла и другие).

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ярмарка пройдет по адресу: город Алматы, участок по ул. Сатпаева – от ул. Уалиханова до пр. Достык.

"Уважаемые автовладельцы! В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть ул. Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 22 ноября 20:00 до 24 ноября 20:00. Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее корректировать свой маршрут". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также власти сообщили, что на время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов №45, №95 и №121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по пр. Абая.

Отметим, что сельскохозяйственная ярмарка в Алматы проходит каждые выходные. К примеру, прошлая была организована 16-17 ноября 2024 года. Тогда часть ул. Сатпаева тоже перекрывали.