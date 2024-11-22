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Внимание, автовладельцы: в Алматы снова перекроют улицу Сатпаева

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 16:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. В связи с этим снова перекроют ул. Сатпаева, из-за чего власти 22 ноября 2024 года обратились к жителям и гостям южной столицы, а также к автовладельцам, сообщает Zakon.kz.

В городском акимате уточнили, что расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей и фермеров Алматинской области и предприятий Алматы пройдет 23-24 ноября с 08:00 до 17:00.

На ярмарке будет представлено более 50-ти наименований продукции (мясо-молочная, плодоовощная, колбасная продукция, мука, крупы, растительные и животные масла и другие).

Внимание, автовладельцы: в Алматы снова перекроют улицу Сатпаева, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 16:02

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ярмарка пройдет по адресу: город Алматы, участок по ул. Сатпаева – от ул. Уалиханова до пр. Достык.

"Уважаемые автовладельцы! В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть ул. Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 22 ноября 20:00 до 24 ноября 20:00. Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее корректировать свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы
Внимание, автовладельцы: в Алматы снова перекроют улицу Сатпаева, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 16:02

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также власти сообщили, что на время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов №45, №95 и №121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по пр. Абая.

Отметим, что сельскохозяйственная ярмарка в Алматы проходит каждые выходные. К примеру, прошлая была организована 16-17 ноября 2024 года. Тогда часть ул. Сатпаева тоже перекрывали.

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