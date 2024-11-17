Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 18 по 20 ноября

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 18 по 20 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 18 ноября, по прогнозам синоптиков, большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога антициклона. Он принесет с собой погоду без осадков.

"Лишь на западе, севере-западе и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди и снег. По республике ожидается туман, на севере, востоке, юго-востоке и юге – усиление ветра, в Кызылординский области – гололед", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Астане

18 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -1-3°.

19 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -1-3°.

20 ноября: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -1+1°.

В Алматы

18 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +9+11°.

19 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +8+10°.

20 ноября: переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +8+10°.

В Шымкенте

18 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +14+16°.

19 ноября: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +11+13°.

20 ноября: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +9+11°.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане зимой 2024-2025 годов. Согласно консультативному прогнозу, в декабре на большей части страны ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер.