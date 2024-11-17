Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 18 по 20 ноября

Алматы, вид на город Алматы, горы, телебашня Кок-Тобе, зима, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 17:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 18 по 20 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 18 ноября, по прогнозам синоптиков, большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога антициклона. Он принесет с собой погоду без осадков.

"Лишь на западе, севере-западе и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди и снег. По республике ожидается туман, на севере, востоке, юго-востоке и юге – усиление ветра, в Кызылординский области – гололед", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Астане

18 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -1-3°.

19 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -1-3°.

20 ноября: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -1+1°.

В Алматы

18 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +9+11°.

19 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +8+10°.

20 ноября: переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +8+10°.

В Шымкенте

18 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +14+16°.

19 ноября: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +11+13°.

20 ноября: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +9+11°.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане зимой 2024-2025 годов. Согласно консультативному прогнозу, в декабре на большей части страны ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер.

Андрей Дюсупов
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Стала известна победительница конкурса &quot;Мисс Вселенная – 2024&quot;
Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная – 2024"
президент Абхазии
Президент Абхазии о попытке госпереворота: Мы все вернем в правовое русло
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии Оскар
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар"
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Смена часового пояса: когда в Казахстане начнут исследование
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: