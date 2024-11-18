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Несколько населенных пунктов пригорода Алматы отключат от газа

Алматинская ТЭЦ-3, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 09:49 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области отключат газ в нескольких населенных пунктах в связи с подключением нового газопровода к ТЭЦ-3, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента по связям с общественностью и ИСМ АО "QazaqGaz Aimaq", 19 ноября 2024 года будут проводиться работы по подключению вновь построенного подводящего газопровода до ТЭЦ-3.

В связи с этим временно будет приостановлено газоснабжение для 4 449 абонентов следующих населенных пунктов Илийского района Алматинской области:

  • с. Коктерек;
  • с. Байсерке;
  • ПКСТ (поселково-строительный кооператив) "Энергетик";
  • ПКСТ "Проектировщик";
  • ПКСТ "Надежда".

Важная информация для населения

Для обеспечения безопасности жителей указанных населенных пунктов просят:

  • перекрыть газовые краны до окончания работ;
  • не открывать краны до проведения пусконаладочных мероприятий, которые будут производиться специалистами Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq".
"АО "QazaqGaz Aimaq" сообщает, что данные мероприятия проводятся в рамках комплексных работ по переводу ТЭЦ-3 на природный газ для улучшения экологической ситуации мегаполиса. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в диспетчерскую газовой службы по номеру 104. Приносим извинения за временные неудобства и надеемся на понимание со стороны граждан. Данные работы направлены на обеспечение безопасной и стабильной эксплуатации газовых сетей", – отметили в АО.

24 сентября сообщалось о завершении строительства внешней газовой инфраструктуры для ТЭЦ в Алматы. 

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