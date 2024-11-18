Полиция о коллеге, принуждавшем девушек к интиму: Находился в декретном отпуске

В отношении сотрудника полиции Костанайской области проводится служебное расследование из-за обвинений в принуждении к интиму, сообщает Zakon.kz.

18 ноября в соцсетях появилась информация о том, что в Кокшетау сотрудник полиции Костанайской области "в квартире принуждал девушек к половому сношению".

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области отреагировали на эти сведения.

"Сотрудник находился в декретном отпуске с апреля и не исполнял свои служебные обязанности на момент совершения противоправных действий. Все действия были совершены им как частным лицом, вне рамок работы в полиции", – сообщили там.

В настоящее время проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. Если факт проступка подтвердится, сотрудник будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

При этом в ДП Костанайской области заявили, что категорически осуждают любые нарушения закона, независимо от статуса нарушителя.

Отметим, что утром 18 ноября также стало известно, что в Таразе сотрудник полиции случайно подстрелил коллегу.