Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полиция о коллеге, принуждавшем девушек к интиму: Находился в декретном отпуске

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 13:51 Фото: polisia.kz
В отношении сотрудника полиции Костанайской области проводится служебное расследование из-за обвинений в принуждении к интиму, сообщает Zakon.kz.

18 ноября в соцсетях появилась информация о том, что в Кокшетау сотрудник полиции Костанайской области "в квартире принуждал девушек к половому сношению".

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области отреагировали на эти сведения.

"Сотрудник находился в декретном отпуске с апреля и не исполнял свои служебные обязанности на момент совершения противоправных действий. Все действия были совершены им как частным лицом, вне рамок работы в полиции", – сообщили там.

В настоящее время проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. Если факт проступка подтвердится, сотрудник будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

При этом в ДП Костанайской области заявили, что категорически осуждают любые нарушения закона, независимо от статуса нарушителя.

Отметим, что утром 18 ноября также стало известно, что в Таразе сотрудник полиции случайно подстрелил коллегу.

Читайте также

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 21 ноября
Алматинская ТЭЦ-3, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение
Несколько населенных пунктов пригорода Алматы отключат от газа
Казахстанца задержали в России и экстрадировали на Родину: причину озвучили в Генпрокуратуре
Казахстанца задержали в России и экстрадировали на Родину: причину озвучили в Генпрокуратуре
Ирина Капитанова
Кокшетау Костанайская область 2024 год Полиция Интим
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
через 250 миллионов лет Земля станет практически непригодной для жизни
Когда Земля станет непригодной для жизни
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Восемь человек лишились денег после розыгрыша 18-летнего жителя Астаны
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: