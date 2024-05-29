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В Астане задержана ОПГ, принуждавшая девушек к проституции

В Астане задержана ОПГ, принуждавшая девушек к проституции, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 09:44 Фото: Zakon.kz
В Астане задержана преступная группировка, наладившая схему по вовлечению и принуждению молодых девушек к сексуальной эксплуатации на территории девяти "элитных" банных комплексов, передает Zakon.kz.

В группировке состояло 17 человек. Проведено более 30 обысков, изъяты деньги и шесть автомобилей. Основные фигуранты арестованы, сообщили в пресс-службе МВД РК.

С 22 по 24 мая подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД провело оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-трафик". В его рамках аналогичное ОПГ ликвидировано в Шымкенте. Здесь также изъяты денежные средства на сумму более 1 млн тенге, 16 тысяч долларов США и 10 автомобилей. Лидеры и участники взяты под стражу.

"Похожая преступная группа с 2023 года действовала и в Петропавловске, где под угрозами физического насилия и шантажа в сексуальную эксплуатацию вовлекались молодые девушки. Уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ в производстве".  Представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс

Всего в рамках ОПМ выявлено 49 фактов торговли людьми, девять из которых – в отношении несовершеннолетних.


В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.

"В Караганде задержана группа, организовавшая "бизнес" путем принуждения к попрошайничеству людей с ограниченной возможностью под угрозами физического насилия. За счет своих жертв преступники получали доход до 10 млн тенге в год".  Куандык Алпыс

Действия аналогичных преступных групп пресечены на территории Актюбинской, Алматинской и Мангистауской областей, где инвалидов и малолетних детей использовали на рынках и вокзалах. Все фигуранты задержаны.

В конце прошлого года притон под видом сауны накрыли полицейские на трассе Шымкент – Ташкент.

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