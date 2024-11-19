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Сотрудники нацпарка вмешались в яростную битву архаров близ Астаны

Сотрудники нацпарка вмешались в яростную битву архаров близ Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 11:19 Фото: pixabay
Инспекторы государственного национального природного парка (ГНПП) "Бұйратау" поделились видео спасения величественных архаров, сообщает Zakon.kz.

На помощь двум сцепившимся мощными рогами самцам архаров, которые совсем ослабли, пришли сотрудники парка Нурлан Шахатов и Канат Альжанов.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира подчеркнули, что в настоящее время у архаров идет период осеннего гона, во время которого самцы ведут яростные бои за самок.

Почему архары занесены в Красную книгу

Основные лимитирующие факторы – браконьерство и многоснежные зимы, когда корм становится недоступен. В прошлом архар являлся объектом охоты, но из-за снижения численности и сокращения ареала был занесен в 1978 году в Красную книгу Казахстана.

Стоит отметить, что "Буйратау" расположен в Карагандинской и Акмолинской областях. Согласно данным специалистов, архаров спасли недалеко от Астаны в Ерейментауском филиале парка в Акмолинской области.

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