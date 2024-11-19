Сотрудники нацпарка вмешались в яростную битву архаров близ Астаны

Инспекторы государственного национального природного парка (ГНПП) "Бұйратау" поделились видео спасения величественных архаров, сообщает Zakon.kz.

На помощь двум сцепившимся мощными рогами самцам архаров, которые совсем ослабли, пришли сотрудники парка Нурлан Шахатов и Канат Альжанов.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира подчеркнули, что в настоящее время у архаров идет период осеннего гона, во время которого самцы ведут яростные бои за самок.

Почему архары занесены в Красную книгу

Основные лимитирующие факторы – браконьерство и многоснежные зимы, когда корм становится недоступен. В прошлом архар являлся объектом охоты, но из-за снижения численности и сокращения ареала был занесен в 1978 году в Красную книгу Казахстана.

Стоит отметить, что "Буйратау" расположен в Карагандинской и Акмолинской областях. Согласно данным специалистов, архаров спасли недалеко от Астаны в Ерейментауском филиале парка в Акмолинской области.

Материал по теме Удивленный горный козел в Чарынском каньоне залетел в кадр

31 октября 2024 года восхитительный сибирский горный козел прошелся перед фотоловушкой на востоке Казахстана. Его можно посмотреть по этой ссылке.