Суд Астаны вынес приговор по делу о контрабанде золота на миллиарды тенге в Турцию

В Астане на различные сроки осуждены преступники, незаконно перевозившие в Турцию золото на миллиарды тенге, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрено дело в отношении подсудимых Ж., Р., Б., А. по факту:

создания, руководства и участия транснациональной организованной группы (ст. 264 ч. 1, 2 УК РК);

перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров, в отношении которых установлено ограничение перемещения, сопряженное с недекларированием, в особо крупном размере, по предварительному сговору в составе организованной группы (ст. 234 ч. 2 п. 1, 4, 5 и ст. 234 ч. 3 п. 2 УК РК).

Судом установлено

В 2016 году подсудимые Ж. и Р. создали и руководили транснациональной организованной группой, занимавшейся незаконным оборотом и перемещением драгоценного металла – золота – из Казахстана в Турцию.

"В состав преступной группы подсудимые привлекли своих знакомых и родственников, в том числе подсудимого Б. В свою очередь руководитель транснациональной организованной группы в Республике Турция включил граждан этой страны в состав преступной группы. Для реализации своих намерений в 2020 году руководители группы использовали гражданина Турции А. в качестве курьера для транспортировки драгоценного металла – золота. Подсудимыми неоднократно совершались контрабандные перевозки драгоценного металла – золота и ювелирных изделий, запрещенных к перемещению через таможенную границу, вне таможенного контроля. В результате с 2017 по 2021 год в рамках 19 эпизодов из РК в Турцию незаконно перемещено свыше 190 кг золота стоимостью около 5 млрд тенге". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертизы и другими доказательствами, представленными в материалах дела.

Позиция сторон

Прокурор просил назначить наказание подсудимым Ж. и Р. по 11 лет лишения свободы, Б. – восемь лет, А. – пять лет лишения свободы.

Подсудимые Ж., Р. и Б. не признали вину и просили вынести оправдательный приговор. Подсудимый А. вину признал частично.

Наказание

Санкция:

ст. 264 ч. 1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества;

ст. 264 ч. 2 УК – лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества;

ст. 234 ч. 2 УК – штраф до 5 тыс. МРП либо общественные работы на срок до 800 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет;

ст. 234 ч. 3 УК – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие малолетних детей у подсудимых. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда:

Ж. и Р. признаны виновными по ч. 1 ст. 264, п. 2 ч. 3 ст. 234 УК, и им назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет;

Б. признан виновным по ч. 2 ст. 264 и п. 2 ч. 3 ст. 234 УК, и ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет;

А. признан виновным по п. 1, 4, 5 ч. 2 ст. 234 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

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