Журналисты оценили состояние Кентауского городского теплоэнергоцентра

Под пристальным наблюдением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды ведется реконструкция шести котельных в Теплоэнергоцентре №5 ГКП "Кентау-Сервис". 19 ноября для представителей СМИ был организован пресс-тур в Теплоэнергоцентр №5 Кентау, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулпыхар Жолдасов рассказал журналистам о текущем состоянии теплоэнергоцентра.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Эта тепловая станция не ремонтировалась с 1956 года. Уровень износа превышает 85%. В предыдущие годы возникли трудности с отоплением жилых домов и объектов. В этом году правительство поддержало и выделило средства на строительство котельных. С тех пор мы приступили к капитальному ремонту. Ведутся работы по новой замене шести котельных в центре. Сейчас запущено четыре вновь установленных котла. Два котла находятся в резерве. Для теплоснабжения города достаточно четырех котельных. В настоящее время отдаем тепло с избытком. Кроме того, мы планируем производить здесь 10 МВт энергии. Сегодня производится 5,5 МВт. Нет проблем с подачей тепла в жилые дома и объекты. Ситуация находится на постоянном контроле", – сказал Зулпыхар Жолдасов.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В этом году в Кентауском теплоэнергоцентре в соответствии с проектом ведутся работы по реконструкции шести котельных. В настоящее время работы на четырех котельных завершены и они сданы в эксплуатацию. Остальные две котельные планируется завершить до конца года. Кроме того, завершены текущие ремонтные работы на двух котельных и они сданы в эксплуатацию. Также завершаются текущие ремонтные работы турбогенератора ТГ-6, ведутся работы по регулировке систем защиты и включения. Эти работы будут завершены до конца ноября.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В ходе пресс-тура представители СМИ осмотрели жилые дома города и наблюдали за уровнем теплоотдачи квартир.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Как отметили в акимате, в Кентау тепло подается с 15 ноября. На сегодняшний день в центре работают 150 человек в две смены.