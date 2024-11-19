Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Журналисты оценили состояние Кентауского городского теплоэнергоцентра

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 20:38 Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Под пристальным наблюдением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды ведется реконструкция шести котельных в Теплоэнергоцентре №5 ГКП "Кентау-Сервис". 19 ноября для представителей СМИ был организован пресс-тур в Теплоэнергоцентр №5 Кентау, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулпыхар Жолдасов рассказал журналистам о текущем состоянии теплоэнергоцентра.

аким Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 20:38

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Эта тепловая станция не ремонтировалась с 1956 года. Уровень износа превышает 85%. В предыдущие годы возникли трудности с отоплением жилых домов и объектов. В этом году правительство поддержало и выделило средства на строительство котельных. С тех пор мы приступили к капитальному ремонту. Ведутся работы по новой замене шести котельных в центре. Сейчас запущено четыре вновь установленных котла. Два котла находятся в резерве. Для теплоснабжения города достаточно четырех котельных. В настоящее время отдаем тепло с избытком. Кроме того, мы планируем производить здесь 10 МВт энергии. Сегодня производится 5,5 МВт. Нет проблем с подачей тепла в жилые дома и объекты. Ситуация находится на постоянном контроле", – сказал Зулпыхар Жолдасов.
предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 20:38

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В этом году в Кентауском теплоэнергоцентре в соответствии с проектом ведутся работы по реконструкции шести котельных. В настоящее время работы на четырех котельных завершены и они сданы в эксплуатацию. Остальные две котельные планируется завершить до конца года. Кроме того, завершены текущие ремонтные работы на двух котельных и они сданы в эксплуатацию. Также завершаются текущие ремонтные работы турбогенератора ТГ-6, ведутся работы по регулировке систем защиты и включения. Эти работы будут завершены до конца ноября.

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 20:38

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В ходе пресс-тура представители СМИ осмотрели жилые дома города и наблюдали за уровнем теплоотдачи квартир.

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 20:38

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Как отметили в акимате, в Кентау тепло подается с 15 ноября. На сегодняшний день в центре работают 150 человек в две смены.

Читайте также

штормовое предупреждение
Снегопад, гололед и туман: в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Обзванивали казахстанцев, находясь за пределами страны: в Алматы обнаружена сеть мошенников
Зоопарк, животные, вход в зоопарк
Валлаби, серые и рыжие: зоопарк Алматы показал австралийских обитателей
Елена Беляева
Кентау Туркестанская область акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Изменение часового пояса в Казахстане: в правительстве сделали заявление
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: