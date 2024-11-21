Одной из улиц в центре Астаны присвоено новое название

Фото: gov.kz

В Астане появилась улица имени государственного и общественного деятеля Нурлана Балгимбаева. Об этом стало известно из заявления столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

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