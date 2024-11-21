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Одной из улиц в центре Астаны присвоено новое название

Одной из улиц в центре Астаны присвоено новое название, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 09:16 Фото: gov.kz
В Астане появилась улица имени государственного и общественного деятеля Нурлана Балгимбаева. Об этом стало известно из заявления столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Открытие этой улицы состоялось 20 ноября 2024 года.

"Данная улица расположена в Есильском районе столицы: начинается от улицы Туркестан и заканчивается на проспекте Улы дала. Протяженность – 1100 м".Пресс-служба акимата Астаны

В торжественном мероприятии приняли участие представители акимата, Министерства энергетики, ветераны нефтегазовой отрасли, представители интеллигенции, семьи и родственники видного деятеля.

Весной 2024 года жителей Алматы предупреждали, что несколько улиц в городе получат названия и будут переименованы.

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