Метель, гололед и туман: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 22 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в центре, на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем в центре, на юге области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный утром и днем на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

По Абайской области ожидается метель. На западе, севере, в центре области гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный снег. Метель. На западе, севере области гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Актюбинской области ожидается туман.

На юге, западе, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северный на западе области временами порывы 18 м/с. В Алматы ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северный временами порывы 18 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается низовая метель.

На севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ожидается туман.

Ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман.

Ночью на юге, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 22, 23 и 24 ноября 2024 года. В конце месяца температура в Астане опустится до 15 градусов, в Алматы – до 5. В Шымкенте же по-прежнему тепло.

