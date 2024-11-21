Сказочное зрелище: "восходом убывающей Луны" поделился алматинский фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Видео Луны на фоне телебашни "Коктобе" в Алматы снял популярный фотограф Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.
Роликом он поделился с подписчиками в Instagram.
"Записал еще один таймлапс с луной и телебашней. На этот раз с работающей подсветкой", – подписал пост фотограф.
Фанаты Доценко отметили, что готовы бесконечно наблюдать за луной благодаря его способности передавать красоту:
– Ну Дмитрий, вы снова удивили красотой луны на фоне башни. Волшебно!
– Сказочное зрелище! Благодарю за возможность увидеть такую красоту.
– Красиво смотрятся и восходящая луна, и светящиеся телебашня. На эту вашу работу можно смотреть бесконечно!
– Мне кажется ближе чем на ваших фото я луну больше нигде не видела.
Отметим, что ранее, 18 ноября, он уже публиковал кадры суперлуния на фоне "Коктобе".
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