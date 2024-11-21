Сказочное зрелище: "восходом убывающей Луны" поделился алматинский фотограф

Видео Луны на фоне телебашни "Коктобе" в Алматы снял популярный фотограф Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.

Роликом он поделился с подписчиками в Instagram.

"Записал еще один таймлапс с луной и телебашней. На этот раз с работающей подсветкой", – подписал пост фотограф.

Фанаты Доценко отметили, что готовы бесконечно наблюдать за луной благодаря его способности передавать красоту:

– Ну Дмитрий, вы снова удивили красотой луны на фоне башни. Волшебно! – Сказочное зрелище! Благодарю за возможность увидеть такую красоту. – Красиво смотрятся и восходящая луна, и светящиеся телебашня. На эту вашу работу можно смотреть бесконечно! – Мне кажется ближе чем на ваших фото я луну больше нигде не видела.

Отметим, что ранее, 18 ноября, он уже публиковал кадры суперлуния на фоне "Коктобе".