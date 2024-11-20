Наказания и серьезные требования: Генпрокуратура раскритиковала работу Минпросвещения

Генеральная прокуратура потребовала от Министерства просвещения усилить механизмы по защите прав несовершеннолетних и принять меры по усилению воспитательной работы в духе концепции "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа, в рамках проверки Министерства просвещения выявили системные недостатки механизмов защиты прав детей – отсутствие работы с "трудными детьми", неэффективность системы вечерних и спецшкол, психологов, органов опеки, слабая работа в сфере профилактики многочисленных подведомственных организаций.

"В целом, в течение последних трех лет в стране отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 г. – 1735, рост на 13,5%, в 2023 г. – 1925, рост на 11%, 9 мес. т.г. – 1267). По результатам выявленных нарушений в адрес министерства внесено представление с конкретными рекомендациями по пересмотру подходов в сфере защиты прав детей и усилению мер, направленных на реализацию фундаментального принципа "Закон и Порядок", – сказано в сообщении.

По итогам рассмотрения представления министерство разработало Дорожную карту (включает 51 мероприятие), в которую вошли рекомендации Генеральной прокуратуры.

"По требованию Генеральной прокуратуры МП начата работа по модернизации института специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, а также разработке комплексной программы реабилитации детей с девиантным поведением. Всего функционирует пять таких учреждений (Алматы, Абайская область, ВКО, Жамбыл, Мангистау), где ежегодно пребывает 300 "трудных" подростков в возрасте от 11 до 18 лет со всей страны. Между тем, по мнению надзорного органа, превентивный эффект данных организаций переоценен, свидетельством тому служат частые побеги воспитанников, попытки суицида, а также повторные правонарушения, в том числе в стенах учреждений", – сообщили в Генпрокуратуре.

К примеру, ученик 10 класса спецшколы-интернат Серебрянска длительное время оказывал психологическое давление на других учащихся, склонял к совершению побега, а также, угрожая расправой, нанес трем воспитанникам татуировки с адресом своей страницы в Instagram.

"Наряду со слабым профилактическим компонентом, ненадлежащим материально-техническим и кадровым обеспечением спецшкол установлено, что они оказывают существенную нагрузку на бюджет. Ежегодно из средств местного бюджета на их содержание, в том числе зарплатный фонд сотрудников, затрачивается порядка 1 млрд тенге. При этом наполняемость воспитанниками в среднем не превышает 50%", – продолжили в надзорном органе.

Аналогичные проблемы и с вечерними школами, которые отошли от основного назначения – обучения работающей молодежи, превратившись в учреждения для девиантных детей.

В стране функционирует 63 вечерних школы, более половины контингента приходится на несовершеннолетних (4300).

"Прокурорский анализ показал, что в регионах все еще не изжита практика принудительного перевода учащихся с плохой успеваемостью и имеющих конфликта с законом в вечерние школы, деятельность которых сопровождается слабым материально-техническим оснащением, неукомплектованностью педагогического состава, отсутствием профилактической работы. По акту надзора министерством проводится детальный анализ деятельности вечерних школ, по итогам которого планируется провести пилот по трансформации данных организаций образования на базе вечерней школы Астаны (реализация пилота до 01.10.2025г.)", – сообщили в ведомстве.

Там отмечают, что внедрение качественно новой модели реабилитации и социализации детей с девиантным поведением будет способствовать их плавному вовлечению в нормальный жизненный процесс и восстановлению нарушенных связей с семьей и обществом.

Еще одно направление, требующее должной координации со стороны министерства, – это сфера опеки и попечительства.

"Министерством уже принят ряд организационных мер в указанном направлении – штат специалистов указанной службы увеличен на 200 единиц, разрабатываются Правила организации их деятельности с ужесточением требований к кандидатам в опекуны. Как показала проверка, сегодня нагрузка на одного сотрудника доходит до 17 тыс. детей, а в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской и Туркестанской областях – от 30 до 100 тыс. Между тем по мировым стандартам норма нагрузки на одного сотрудника не должна превышать 5 тыс. детей, а в наиболее прогрессивных странах – до 1 тыс." – отмечено в сообщении Генпрокуратуры.

Чрезмерная нагрузка на сотрудников службы приводит к тому, что они не успевают контролировать условия воспитания и содержания всех несовершеннолетних. Соответственно, выявление случаев насилия над детьми нередко носит запоздалый характер.

С начала года факты избиения и истязания приемных детей зафиксированы в Шымкенте, Улытауской и Акмолинской областях.

Так, в Акмолинской области в апреле установлены факты избиения пяти детей патронатным воспитателем. В ходе расследования выявлено убийство одного из детей, совершенное более трех лет назад.

В Улытауской области к 4 годам лишения свободы осуждена приемная мать, заставлявшая детей работать на ферме.

В этом контексте Генеральная прокуратура поддерживает инициативу Уполномоченного по правам ребенка относительно законодательного закрепления норматива количества сотрудников органов опеки и попечительства.

"Также министерством поддержаны рекомендации прокуратуры о необходимости усиления деятельности педагогов-психологов. В частности, законодательно пересматривается норматив по числу педагогов-психологов, где нагрузка на одного специалиста не должна превышать 500 учащихся. В целом, ожидается, что Дорожная карта должна повысить эффективность работы министерства и по другим направлениям", – считают в ведомстве.

Так, до конца 2024 года планируется реализовать проект по погружению детей с девиантным поведением в "позитивную среду" (закрепление авторитетных наставников, определение в кадетские классы и клубы военно-патриотического движения "Жас сарбаз", "Жас бүркіт" Нацгварди и т.д.), провести ревизию несовершеннолетних, состоящих на учете органов внутренних дел в целях охвата их дополнительным образованием и др.

По результатам проверки за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица, в том числе руководители подразделений министерства.