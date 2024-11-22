48 школьников стали призерами Президентской олимпиады по естественно-математическим предметам

Завершилась ХVІІ Президентская олимпиада по естественно-математическим предметам, организованная Республиканским научно-практическим центром "Дарын" Министерства просвещения РК. В ней приняли участие 190 школьников со всех регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Олимпиада проводится ежегодно среди учащихся 11 (12) классов в целях повышение интереса школьников к углубленному изучению предметов естественно-математического направления.

На торжественной церемонии закрытия олимпиады вице-министр просвещения Арай Уразова зачитала поздравительное письмо премьер-министра РК Олжаса Бектенова и поздравила участников с успешным завершением Президентской олимпиады.

"Образование, наука и культура являются неотъемлемой составляющей духовного развития общества и основой формирования качественного человеческого капитала страны. Ваши сегодняшние достижения – это результат постоянных исследований, труда и стремления к совершенству. Огромную роль в этом играют ваши педагоги и родители, которые оказывают вам неизмеримую поддержку. Дорогие друзья! Ваши глубокие знания и высокие результаты – это значительный вклад в развитие независимого Казахстана. Желаю вам дальнейших успехов в достижении новых высот!" – говорится в поздравительном письме главы правительства.

По итогам олимпиады 48 участников стали призерами. Обладатели I места удостоены ректорских образовательных грантов от SDU, Astana IT University и Карагандинского технического университета имени А. Сагинова. Кроме того, победители и призеры получили преимущественное право на участие в конкурсе образовательных грантов для поступления в казахстанские вузы.

К другим достижениям казахстанских ребят. В сентябре студент из Балхаша стал победителем республиканской олимпиады по машиностроению.