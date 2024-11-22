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На казахстанских автодорогах установили новые индексы

Трасса из Алматы в Конаев, дорога, Капчагай, машины , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:55 Фото: Zakon.kz
На автодорогах международного и республиканского значения устанавливают новые индексы: "KAZ" и "KZ", сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта сообщили, что согласно стандарту ISO 3166-2 Международной организации по стандартизации, геокоды "KAZ" и "KZ" официально обозначают Республику Казахстан. Эти коды широко используются в интернет-доменах, государственных документах, отчетной документации и на автомобильных номерах.

"Они узнаваемы как внутри страны, так и за ее пределами. В этой связи в Казахстане утверждены индексы "KAZ" и "KZ" для автомобильных дорог международного и республиканского значения", – отметили в министерстве.

Так, индекс "KAZ" присваивается 23 автомобильным дорогам, проходящим через несколько регионов.

Например, дорога между Астаной и Алматы через Караганду получила индекс KAZ01, а маршрут Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница РФ (пункт пропуска Жана жол) обозначен как KAZ02.

Индекс "KZ" применяется для 88 дорог республиканского значения, находящихся в пределах одного региона.

Например, дорога "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" в Актюбинской области получила индекс KZ04-02, где "04" указывает на регион, а "02" – на порядковый номер дороги в пределах области. Дорога "Мерке – Шу – Бурылбайтал" в Жамбылской области обозначена как KZ08-04, где "08" обозначает регион, а "04" – номер дороги в пределах области.

В Министерстве транспорта пояснили, что индексы автомобильных дорог, присвоенные в рамках международных соглашений, такие как "E" и "АН", останутся без изменений, что обеспечивает последовательность в международной транспортной системе и удобство для транзитного движения.

Разработка новой системы индексации проведена АО "КаздорНИИ". Обновление дорожных указателей будет проходить постепенно по мере выполнения плановых работ и замены изношенных элементов.

Как отметили в Минтранспорта, дополнительных средств для этого не требуется, работы будут проведены в рамках содержания дорог.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила и условия классификации автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, которые начали действовать с 12 ноября 2024 года.

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