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Токаев: Кинематография призывает общественность к творчеству и креативности

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 18:52 Фото: akorda.kz
В Алматы 24 ноября состоялось торжественное открытие XVII Международного кинофестиваля "Евразия". В честь мероприятия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо.

Поздравление зачитала министр культуры и информации РК Аида Балаева.

"Это уникальный проект, который представляет нашу культуру всему миру. В этом году празднование приурочено к 110-летию со дня рождения корифея казахстанского кинематографа Шакена Айманова и 90-летию со дня создания киностудии "Казахфильм". Это имеет большое символическое значение. Кинематография призывает общественность к творчеству и креативности, обучает лучшим качествам, тем самым прививая высокую культуру всей нации. Она также укрепляет культурные связи среди абсолютно разных народностей", – говорится в поздравительном письме.
Токаев: Кинематография призывает общественность к творчеству и креативности, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 18:52

Фото: МКИ РК

Глава государства также отметил, что в стране придается большое значение поддержке национального кинематографа.

"В Казахстане ведется большая работа по развитию этой отрасли. Наши специалисты снимают кинокартины с глубоким смыслом, не отставая от старшего поколения в своем умении и мастерстве. Наши фильмы участвуют в престижных премиях по всему миру. Верю, что международный кинофестиваль "Евразия" раскроет истинные сердца и откроет путь лучшим проектам. Желаю вам много творений, которые заставят зрителя задуматься о важном и дадут духовную пищу", — отметил президент.
Токаев: Кинематография призывает общественность к творчеству и креативности, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 18:52

Фото: МКИ РК

В свою очередь Аида Балаева отметила, что кинофестиваль "Евразия" является уникальным форумом, ставшим культурным брендом Казахстана и всей Центральной Азии. Она также подчеркнула, что будет продолжена работа по системному развитию отечественной киноиндустрии и совершенствованию законодательной базы.

Международный кинофестиваль "Евразия" пройдет с 24 по 30 ноября, в нем примут участие более 15 стран. Мероприятие организовано Министерством культуры и информации РК и Национальной киностудией "Казахфильм" имени Шакена Айманова. В рамках конкурса будут продемонстрированы 12 фильмов из разных стран, представляющих три континента.

Конкурс включает работы из разных стран, от Бангладеш и Южной Кореи до Австрии и Катара. Творческие коллективы из Европы, Азии и Ближнего Востока представят проекты, объединяющие универсальные темы с местным контекстом.

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Министерство культуры и информации Балаева Аида Токаев Касым-Жомарт Алматы 2024 год Кинофестивали Культура
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