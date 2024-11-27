Прогноз погоды на конец ноября в Астане, Алматы и Шымкенте: чего ожидать жителям

О том, каких сюрпризов ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента от погоды на ближайшие трое суток – с 28 по 30 ноября 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в конце ноября в столице будет без осадков, но морозно до 18°С. При этом жителям двух крупнейших мегаполисов страны повезет больше, чем астанчанам – синоптики обещают тепло до +18°С, но прогнозируют дожди.

В Астане:

28 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -2-4°С мороза.

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -2-4°С мороза. 29 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -7-9°С мороза.

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -7-9°С мороза. 30 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -8-10°С мороза.

В Алматы:

28 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С тепла.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С тепла. 29 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С тепла.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С тепла. 30 ноября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +10+12°С тепла.

В Шымкенте:

28 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С тепла.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С тепла. 29 ноября – облачно, временами – дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +10+12°С тепла.

– облачно, временами – дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +10+12°С тепла. 30 ноября – облачно, дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +7+9°С тепла.

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