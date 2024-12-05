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Можно ли ходить в школу в платке: Верховный суд вынес решение

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 19:12 Фото: Zakon.kz
В Верховном суде рассмотрели административное дело по иску родителя к средней общеобразовательной школе. Отец учениц требовал признать незаконными действия по недопуску его детей к учебному процессу из-за ношения платков, сообщает Zakon.kz.

Верховный суд согласился с выводами апелляционной инстанции (решение СМАС отменено и вынесено новое решение об удовлетворении иска), поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан Республики Казахстан.

При этом судебная коллегия не входила в обсуждение вопроса по законности ношения платка в образовательном учреждении.

"Отмечаем, что полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования у профильного министерства имеются. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменен. Родители несут обязанность по соблюдению Устава школы и требований, предъявляемых к школьной форме", – пояснили в пресс-службе Верховного суда.

В решении также говорится, что неисполнение родителями взятых на себя и установленных законом обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов детей влечет установленную законом ответственность, в том числе предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях.

В Верховном суде добавили, что к аналогичным выводам пришли суды Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской областей при рассмотрении дел по недопуску учащихся к образовательному процессу.

Судебные акты указанных регионов не вступили в силу.

27 ноября 2024 года в суд Астаны по делам несовершеннолетних рассмотрел иск жителя столицы, который посчитал, что запрет на ношение платка в школе ущемляет права его ребенка.

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