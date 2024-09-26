Верховный суд не отменял запрет на ношение платков в школах
По информации, опубликованной в Telegram-канале Верховного суда, кассационная инстанция признала незаконным недопуск учащегося к школьным занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан Республики Казахстан.
Также полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования у профильного Министерства имеются. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменен.
Ответственность за соблюдение Устава школы и требований, предъявляемых к школьной форме несут родители ребенка. Поэтому неисполнение родителями этих обязанностей влечет установленную законом ответственность, в том числе предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях.
Ранее появилась информация, что во всех школах Казахстана пройдут собрания.