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Астанинские врачи впервые провели операции по пересадке печени младенцам

Астанинские врачи впервые провели операции по пересадке печени младенцам, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 19:09 Фото: Министерство здравоохранения РК
Казахстанские врачи впервые провели пересадку печени от родственных доноров двум маленьким пациентам с низким весом в возрасте 8 и 12 месяцев, сообщает Zakon.kz.

По данным Республиканского координационного центра трансплантации, с 2012 года в РК проведено более 500 трансплантаций печени, в том числе 20 трансплантаций печени детям в Центре материнства и детства КФ "University Medical Center", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

"Особенность таких операций состоит декомпенсированной недостаточности печени, крайне тяжелом нестабильном состоянии. Именно эта операция по пересадки печени маловесным пациентам проведена в рамках мастер-класса с приглашением ведущего хирурга- трансплантолога и реаниматолога с Национального центра здоровья и развития детей (Япония)", — сообщили в ведомстве.
Врачи, операция, пересадка печени младенцу , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 19:09

Фото: Министерство здравоохранения РК

Для пациентов с тяжелой с печеночной недостаточностью единственный шанс спасти жизнь — это пересадка донорского органа. Согласно данным Глобальной обсерватории донорства и трансплантации при Всемирной организации здравоохранения, по всему миру осуществляется 100 800 пересадок ежегодно, из них 10 600 пересадок печени, занимая второе место в мире по частоте.

Ранее вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев рассказал, как планируют решать проблему с обеспечением бесплатными лекарствами в течение года.

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