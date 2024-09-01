В Шымкенте полицейского ударили ножом в спину во время патрулирования
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте мужчина напал на полицейского с ножом во время патрулирования. Неизвестный набросился на правоохранителя со спины и ранил его, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился 1 сентября 2024 года. Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции города:
"Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 380 УК РК "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".
Пресс-секретарь ДП добавил, что подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Мотивы напавшего мужчины неизвестны. Раненый полицейский жив, состояние его здоровья не уточняется.
Ранее в Шымкенте разгорелся скандал из-за жестокого обращения с собакой в центре отлова. По словам волонтеров, сотрудник центра избивал пса железным прутом.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript