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Генпрокуратура настояла: трое казахстанцев отправятся в колонию за нападение на полицейских

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 13:23 Фото: Zakon.kz
Кассационный суд по протесту Генеральной прокуратуры изменил приговор в отношении троих жителей Атырауской области, осужденных за применение насилия к представителям власти, сообщает Zakon.kz.

11 августа 2026 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры подчеркнули, что ранее Кызылкогинский районный суд назначил гражданам Б. и А. по четыре года ограничения свободы, а гражданину Ж. – три года и шесть месяцев ограничения свободы.

Согласно материалам дела, в Махатском районе группа мужчин в состоянии алкогольного опьянения оказала активное сопротивление прибывшим по вызову полицейским.

Известно, что во время инцидента они наносили сотрудникам полиции удары ногами, а также использовали деревянную палку и камень. Один из полицейских получил телесные повреждения средней степени тяжести.

В итоге кассационная коллегия, рассмотрев протест заместителя Генерального прокурора, пришла к выводу, что наказание в виде ограничения свободы не соответствует тяжести совершенного преступления и является несправедливым.

Суд отметил повышенную общественную опасность действий осужденных, которые грубо нарушили общественный порядок и причинили вред здоровью сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей.

"В результате приговор изменили: Б. и А. назначили по четыре года лишения свободы, Ж. – три года и шесть месяцев. Все трое были взяты под стражу прямо в зале суда".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

7 августа стало известно, что преследование женщины обернулось судом для жителя Алматинской области.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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