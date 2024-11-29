Дан старт строительству завода по производству компонентов ветрогенераторов в Жамбылской области

29 ноября главы "Самрук-Қазына" и китайской SANY Renewable Energy, а также аким Жамбылской области Ербол Карашукеев заложили фундамент завода по производству компонентов ветрогенераторов, сообщает Zakon.kz.

Предусмотрено строительство завода, который будет производить гондолы, ступицы, башни и другие основные компоненты для ВЭС. Общая стоимость проекта – 114 млн долларов. Запуск завода намечен на конец 2025 года.

Фото: Самрук-Қазына

"Во-первых, будут созданы свыше 300 новых рабочих мест. Во-вторых, это привлечение 114 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Проект будет реализован без дополнительных заемных средств от институтов развития Казахстана. В-третьих, повышение уровня локализации – он составит не менее 30%. Для этого SANY RE планирует дополнительно открывать исследовательский R&D центр", – отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Фото: Самрук-Қазына

Планируется, что проект обеспечит ветрокомпонентами ВЭС, которые будут строить в Казахстане.

Фото: Самрук-Қазына

Казахстан планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Для этого планируется наращивать долю возобновляемых источников энергии в общей генерации электроэнергии страны.

Фото: Самрук-Қазына

В целом для покрытия растущего спроса на электроэнергию "Самрук-Қазына" совместно с партнерами до 2030 года планирует ввести порядка 6ГВт возобновляемых источников энергии.

Sany Renewable Energy (дочерняя компания Sany Group) – один из крупнейших производителей ветрогенераторов в мире. Акции компании торгуются на Шанхайской бирже, рыночная капитализация на ноябрь 2024 года составляет 5,3 млрд долларов. Завод SANY RE в Пекине признан "Эталонным предприятием в области интеллектуального производства" (Intellectual Manufacturing, 2021 год) Министерством промышленности и информационных технологий Китая.

SANY Group – ведущее предприятие в Китае в сфере производства высокотехнологичного оборудования с более чем 20 центрами исследований и разработок, является пятым по величине в мире производителем специальной техники.