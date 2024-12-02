План по сохранению культурного наследия разработан в Казахстане

В субботу, 30 ноября, в Алматы под председательством министра культуры и информации РК состоялось второе заседание рабочей группы по выработке комплекса мер по охране исторического и культурного наследия Казахстана, находящегося под защитой ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

Аида Балаева отметила необходимость организации системной и слаженной работы всех заинтересованных сторон и тесного взаимодействия с носителями нематериального культурного наследия казахского народа: знатоками национальных традиций и обрядов, устного народного творчества, ремесленниками.

Рабочей группой разработан план, сфокусированный на трех основных направлениях, каждый из которых направлен на сохранение материального, нематериального и документального наследия Казахстана.

"В рамках первого направления, в частности, запланирована комплексная исследовательская работа по инвентаризации нематериального культурного наследия, документированию традиционных ремесел, находящихся под угрозой исчезновения, – изготовление и декорирование казахской юрты, ковроткачество", – рассказали в Министерстве культуры и информации РК.

Фото: МКИ РК

План по сохранению нематериального культурного наследия предполагает также повышение квалификации сотрудников музеев, архивов, библиотек, для чего вносятся изменения и дополнения в образовательные программы вузов.

"Этот шаг позволит готовить в Казахстане профессиональных экспертов в области традиционных ремесел, нумизматики и бонистики, традиционных игр, реставрации декоративно-прикладных изделий и т. д." – отмечают в ведомстве.

Кроме того, предложено включить традиционные казахские игры в уроки по физической культуре в школах.

В контексте второго направления план по сохранению материального наследия предусматривает решение вопросов менеджмента, инфраструктуры и безопасности объектов, находящихся под защитой ЮНЕСКО.

"Вместе с тем разрабатываются серийные транснациональные номинации "Шелковый Путь. Коридор Фергана – Сырдарья", "Шелковый Путь: Каспийско-Волжский коридор". В этом направлении ведется совместная работа с местными исполнительными органами Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей", – продолжили в министерстве.

Третье направление – сохранение и продвижение документального наследия Казахстана в рамках программы ЮНЕСКО "Память мира". В настоящее время ведется подготовка к номинированию рукописей "Қара сөздер" ("Слов назиданий") Абая и Машхур Жусупа Копеева в реестр ЮНЕСКО "Память мира".

Фото: МКИ РК

В 2003 году в этот перечень включены рукописи Ходжи Ахмеда Ясави, в 2005 году – аудиовизуальные документы антиядерного движения "Невада – Семипалатинск".

Также решается вопрос создания Государственного реестра письменного наследия Казахстана.

В августе 2024 года в РК была сформирована рабочая группа по выработке комплекса мер по охране исторического и культурного наследия Казахстана, находящегося под защитой ЮНЕСКО. В нее вошли представители центральных и местных исполнительных органов власти, члены Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также ученые, археологи, этнографы и общественники. Недавно состав рабочей группы пополнили заместители акимов регионов.