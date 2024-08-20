Президент Венгрии получил телеграмму от Токаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Акорде, Касым-Жомарт Токаев поздравил Тамаша Шуйока с национальным праздником – Днем Святого Иштвана.

"С удовлетворением отметив высокий уровень сотрудничества между странами, президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем поступательном и плодотворном развитии стратегического партнерства во всех сферах. Глава государства пожелал Тамашу Шуйоку успехов в его благородных начинаниях, а братскому венгерскому народу – процветания и благополучия", – говорится в сообщении, распространенном 20 августа 2024 года пресс-службой президента РК.

17 августа 2024 года Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо, которого поздравил с Днем Независимости.