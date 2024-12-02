Трое казахстанцев поставили под угрозу срыва газификацию 124 тысяч человек

В Аксуском районе Жетысуской области украли газовые трубы на сумму свыше 72,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, с заявлением в полицию обратился директор ТОО "Транс Азия Констракшн". По его словам, неизвестные украли 27 газовых труб, которые прокладывали на участке трассы Алматы – Усть-Каменогорск между поселками Кызылагаш и Жансугуров.

Строительство магистрального газопровода проводится на трассе Талдыкорган – Ушарал, его стоимость оценивается в 131,7 млрд тенге. Проект включает прокладку 302 км газопровода, установку шести автоматизированных газораспределительных станций и обеспечение газом 66 населенных пунктов с общим населением около 124 тыс. человек.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции Жетысуской области удалось установить и задержать троих подозреваемых, которыми оказались жители Алматинской области. Все задержанные находятся под стражей, в их отношении ведется досудебное расследование", – рассказали в полиции.

Как отметили полицейские, они не только обеспечили соблюдение закона, но и позволили предотвратить срыв строительства газопровода, который обеспечит доступ к природному газу тысячам жителей региона.

В начале ноября 2024 года стражи порядка раскрыли крупную кражу сосны. В лесу в Акмолинской области мужчина выкопал деревья на сумму более чем 1 млн тенге и хотел продать их одному из столичных предприятий.