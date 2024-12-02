Опасная погода: в Астане, Алматы и 14 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 14 областях Казахстана на 3 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, в горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Астане ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На юге, севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

На западе, востоке, юге Абайской области ожидаются туман, гололед.



Ночью и утром на севере, в центре Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на востоке Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается туман.

На юге, востоке Костанайской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Конаеве ночью и утром временами ожидается туман.

В Алматы ночью и утром временами ожидается туман.



Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике 3 декабря. Подробнее можно узнать здесь.