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Законодательство РК

Гололед, снег и туман: какая погода ждет казахстанцев 3 декабря

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, квартиры, зима, зимой, холод, мороз, морозы, снег, снегопад , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 18:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике 3 декабря, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с прохождением атмосферных фронтов на большей части территорий РК ожидается неустойчивый характер погоды.

"В северных, центральных регионах ожидается небольшой снег, на юге, юго-востоке, востоке осадки в виде дождя и снега", - говорится в сообщении.

Также в прогнозе уточняется, что под влиянием поля высокого давления на западе республики ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туманы, на севере – усиление ветра, на юге, юго-востоке – гололед.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz консультативный прогноз погоды по Казахстану на декабрь 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

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