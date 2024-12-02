Гололед, снег и туман: какая погода ждет казахстанцев 3 декабря
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике 3 декабря, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, с прохождением атмосферных фронтов на большей части территорий РК ожидается неустойчивый характер погоды.
"В северных, центральных регионах ожидается небольшой снег, на юге, юго-востоке, востоке осадки в виде дождя и снега", - говорится в сообщении.
Также в прогнозе уточняется, что под влиянием поля высокого давления на западе республики ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туманы, на севере – усиление ветра, на юге, юго-востоке – гололед.
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz консультативный прогноз погоды по Казахстану на декабрь 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript