Штормовое предупреждение объявили в Астане и 14 областях Казахстана

В Астане и 14 областях Казахстана на понедельник объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане временами ожидается гроза.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. На западе, севере области ожидается туман. В Кокшетау ожидается туман.



На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юге, в центре Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке, северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге, в горных районах области порывы 18 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 м/с.



На северо-западе, в центре Кызылординской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится высокая пожарная опасность.



На юге Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.



Утром и днем на западе, севере Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской области области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман.



В Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее в "Казгидромете" рассказали, какой будет погода на территории Казахстана в понедельник.