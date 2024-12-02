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Путин поручил разработать меры по борьбе с обмелением Каспийского моря

Морской порт Актау, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 01:10 Фото: primeminister.kz
Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 декабря поручил правительству разработать программу мер для борьбы с обмелением Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, об этом Путин заявил на встрече с участниками Международного конгресса молодых ученых, прошедшей в Ново-Огарёво.

"Я уже поручил правительству Российской Федерации подготовить соответствующую программу действий", — отметил он.

Президент РФ также подчеркнул, что вопрос обмеления Каспия ранее поднимался на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Каспийском море практически непрерывно падает с 1996 года, а с 2006 года этот процесс ускорился. По прогнозам различных исследователей, к 2100 году уровень может упасть на 9-18 м. 

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