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Мир

Площадь РФ увеличилась из-за обмеления Каспийского моря

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Несколько островов, административно относящихся к Дагестану, стали сушей из-за обмеления Каспийского моря. В результате площадь республики увеличилась на две-три тысячи квадратных километров, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с изданием РИА Новости геолог, кандидат географических наук Идрис Идрисов подчеркивает, что падение уровня воды в Каспийском море одновременно увеличивает площадь суши.

"Такие острова, как Яичный, Чечень, Пичужонок, Базар, Прыгунки, уже соединились с материком, к ним можно приехать на автомобиле. Площадь Дагестана составляет уже не 50,3 тысячи квадратных километров, а примерно 52-53 тысячи квадратных километров".Идрис Идрисов

По его словам, для понимания реального состояния природы региона необходимо создание новых официальных топографических карт береговой зоны и Каспия в целом.

Также Идрисов предполагает, что при падении уровня Каспийского моря еще менее чем на метр окончательно соединится с материком и остров Нордовый площадью около 63 гектаров. Он расположен в Кизлярском заливе, здесь находятся массовые колониальные гнездовья морских птиц.

"Море будет снижаться и дальше, но такие быстрые темпы падения, как после 2020 года, не могут сохраняться долго", – отметил геолог.

Уровень воды Каспийского моря непрерывно падает с 1995 года со скоростью около 10 см в год, и к 2026 году он опустился ниже – 29,4 метра. Это значение уже побило исторический антирекорд 1977 года. За последние три десятилетия море потеряло около 7,4% своей площади (более 28 тысяч км²), а в его казахстанской акватории из-за падения уровня воды даже начали формироваться новые острова.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 13:06
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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