Стали известны подробности смерти пса-волонтера из Атырауской области

Отдел ветеринарии, управления сельского хозяйства Атырауской области выступил с заявлением касательно гибели собаки, прославившейся на весь Казахстан весной 2024 года, сообщает Zakon.kz.

О Пшоне стало известно в апреле 2024 года. Тогда собака помогала людям укреплять берега, перетаскивая мешки.

Уже 3 декабря появилась информация о смерти верного пса.

Казахстанцы были шокированы этим известием. Многие считают, что данное событие подчеркивает в очередной раз жестокое отношение к животным в Казахстане.

На странице областного отдела ветеринарии в Facebook размещено небольшое пояснение касательно данной трагедии.

Из сообщения следует:

"28 ноября 2024 года в Махамбетском районе ветеринарный врач местной ветеринарной станции получил обращение от жителя одного из домов по поводу невозможности входа в дом из-за нахождения на дворовой территории трех чужих собак. Ветеринарный специалист, прибывший на место, провел процедуру временного усыпления собак путем выстрела дротиком. Две собаки были усыплены, третья собака, после попадания дротика, убежала в сторону реки и скончалась при невыясненных обстоятельствах".

Теперь прокуратура и полиция района изучают законность действий сотрудника ветеринарной станции.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

"Отметим, что согласно правилам содержания и выгула домашних животных, владельцы обязаны выгуливать собак в общественных местах на поводке длиной не более двух метров. Свободный выгул допускается только на специально отведенных площадках для выгула или дрессировки собак", – заключили специалисты.