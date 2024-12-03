В Атырау застрелили собаку, которая помогала таскать мешки во время паводков

Весной 2024 года казахстанцев сразил пес по кличке Пшон из села Сартогай Махамбетского района Атырауской области. Собака помогала людям укреплять берега, перетаскивая мешки, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, 3 декабря 2024 года стало известно, что верного пса застрелили. Спасти животное не удалось.

Комментаторы считают, что данное событие подчеркивает в очередной раз жестокое отношение к животным в Казахстане.

Когда собака сделала больше, чем эти люди.

Сотрудники ветстанции застрелили. Писать заявление на них.

Ужасные новости, стыдно.

Вот и верь, и помогай людям.

Страна отблагодарила своего героя.

Хуже человека нет зверя!

Дикари! За каждую живую душу будет спрос!

Почему некоторые так боятся собак, что готовы их убить?

Бесчеловечный поступок.

Наказать, по своей строгости закона! – пишут возмущенные пользователи Сети.

Примечательно, что еще 17 апреля 2024 года, при публикации первого видео с псом, люди писали, что животные все понимают, а их предают.

Самые прекрасные создания в мире. Люди, не обижайте собачек.

Может, хоть большая беда поможет открыть глаза многим на плачевную ситуацию с животными в Казахстане.

Красавчик! Он все понимает, а мы предаем их!

Вот так всегда, собаки ради любви к людям готовы отдать жизнь, а люди взамен не могут сделать ничего.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу регионального Департамента полиции.

О безжалостных поступках сообщается не в первый раз. К примеру, осенью 2024 года в Атырау за зверскую расправу над собакой осудили двух живодеров.

А летом появилось видео, в котором было показано плачевное состояние кормушек для бездомных животных. Они буквально превратились в заполненные мусором урны.

В ответ на это животные не перестают быть рядом с людьми. Доказательством тому является история из Башкирии. Там собака по кличке Белка на протяжении четырех дней дежурила на месте, где провалился под воду ее хозяин.