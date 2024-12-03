В Атырау застрелили собаку, которая помогала таскать мешки во время паводков
К сожалению, 3 декабря 2024 года стало известно, что верного пса застрелили. Спасти животное не удалось.
Комментаторы считают, что данное событие подчеркивает в очередной раз жестокое отношение к животным в Казахстане.
- Когда собака сделала больше, чем эти люди.
- Сотрудники ветстанции застрелили. Писать заявление на них.
- Ужасные новости, стыдно.
- Вот и верь, и помогай людям.
- Страна отблагодарила своего героя.
- Хуже человека нет зверя!
- Дикари! За каждую живую душу будет спрос!
- Почему некоторые так боятся собак, что готовы их убить?
- Бесчеловечный поступок.
- Наказать, по своей строгости закона! – пишут возмущенные пользователи Сети.
Примечательно, что еще 17 апреля 2024 года, при публикации первого видео с псом, люди писали, что животные все понимают, а их предают.
- Самые прекрасные создания в мире. Люди, не обижайте собачек.
- Может, хоть большая беда поможет открыть глаза многим на плачевную ситуацию с животными в Казахстане.
- Красавчик! Он все понимает, а мы предаем их!
- Вот так всегда, собаки ради любви к людям готовы отдать жизнь, а люди взамен не могут сделать ничего.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу регионального Департамента полиции.
О безжалостных поступках сообщается не в первый раз. К примеру, осенью 2024 года в Атырау за зверскую расправу над собакой осудили двух живодеров.
А летом появилось видео, в котором было показано плачевное состояние кормушек для бездомных животных. Они буквально превратились в заполненные мусором урны.
В ответ на это животные не перестают быть рядом с людьми. Доказательством тому является история из Башкирии. Там собака по кличке Белка на протяжении четырех дней дежурила на месте, где провалился под воду ее хозяин.