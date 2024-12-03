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В Атырау застрелили собаку, которая помогала таскать мешки во время паводков

В Атырау застрелили собаку, которая помогала таскать мешки во время паводков, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 10:55 Фото: pxhere
Весной 2024 года казахстанцев сразил пес по кличке Пшон из села Сартогай Махамбетского района Атырауской области. Собака помогала людям укреплять берега, перетаскивая мешки, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, 3 декабря 2024 года стало известно, что верного пса застрелили. Спасти животное не удалось.

Комментаторы считают, что данное событие подчеркивает в очередной раз жестокое отношение к животным в Казахстане.

  • Когда собака сделала больше, чем эти люди.
  • Сотрудники ветстанции застрелили. Писать заявление на них.
  • Ужасные новости, стыдно.
  • Вот и верь, и помогай людям.
  • Страна отблагодарила своего героя.
  • Хуже человека нет зверя!
  • Дикари! За каждую живую душу будет спрос!
  • Почему некоторые так боятся собак, что готовы их убить?
  • Бесчеловечный поступок.
  • Наказать, по своей строгости закона! – пишут возмущенные пользователи Сети.

Примечательно, что еще 17 апреля 2024 года, при публикации первого видео с псом, люди писали, что животные все понимают, а их предают.

  • Самые прекрасные создания в мире. Люди, не обижайте собачек.
  • Может, хоть большая беда поможет открыть глаза многим на плачевную ситуацию с животными в Казахстане.
  • Красавчик! Он все понимает, а мы предаем их!
  • Вот так всегда, собаки ради любви к людям готовы отдать жизнь, а люди взамен не могут сделать ничего.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу регионального Департамента полиции.

О безжалостных поступках сообщается не в первый раз. К примеру, осенью 2024 года в Атырау за зверскую расправу над собакой осудили двух живодеров.

А летом появилось видео, в котором было показано плачевное состояние кормушек для бездомных животных. Они буквально превратились в заполненные мусором урны.

В ответ на это животные не перестают быть рядом с людьми. Доказательством тому является история из Башкирии. Там собака по кличке Белка на протяжении четырех дней дежурила на месте, где провалился под воду ее хозяин.

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