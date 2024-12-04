Казахстанка записала саундтрек к вселенной "Звездных войн"

Казахстанская мульти-инструменталист Дана Зулпыхарова приняла участие в записи саундтрека игрового дополнения "Wild Card" к игре "Star Wars Outlaws", сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал всемирно известный музыкант и автор саундтрека Коди Мэттью Джонсон. В комментариях к посту радость с ним эмоционально разделила и сама казахстанка.

Партия казахского национального инструмента қобыз в исполнении Даны стала главной особенностью музыкального сопровождения. Она также записала все партии для скрипки и альта. В списке музыкантов, причастных к записи саундтрека Дана занимает первые три строчки.

Фото: Instagram/codymatthewjohnson

А президент Казахстана на днях поздравил музыкальную школу-интернат для одаренных детей им. Ахмета Жубанова с 60-летним юбилеем. Поздравительное письмо от имени главы государства на торжественном мероприятии зачитала министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.