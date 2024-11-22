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У некоторых казахстанцев подорожает связь и мобильный интернет

Подорожание интернета, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:55 Фото: freepik
В середине ноября 2024 года казахстанцы, которые пользуются услугами связи Кселл и Activ, получили SMS о повышении абонентской платы по некоторым тарифам. Причину корреспондент Zakon.kz узнал в пресс-службе оператора.

Согласно информации, опубликованной 12 ноября на сайте kcell.kz, с 13 декабря текущего года изменится абонплата по трем архивным тарифам.

У некоторых казахстанцев подорожает связь и мобильный интернет: почему, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:55

Фото: kcell.kz

Похожая информация в тот же день была опубликована и на сайте activ.kz. Разница лишь в количестве архивных тарифов, которых у Activ 15 штук.

У некоторых казахстанцев подорожает связь и мобильный интернет: почему, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:55

Фото: activ.kz

В пресс-службе АО "Кселл" (им принадлежит Activ) подтвердили, что с 13 декабря 2024 года планируется корректировка стоимости 18 тарифных планов.

"Среднее увеличение стоимости составит от 6% до 25% (в среднем 400 тенге), в зависимости от текущих условий тарифа", – уточнили в Кселл.

В компании подчеркнули, что "повышение стоимости тарифа напрямую связано с необходимостью поддержания и развития инфраструктуры, чтобы обеспечить пользователей качественным сервисом".

"Эти средства будут направлены на расширение и модернизацию сети, что в итоге повлияет на улучшение качества связи. Таким образом, с течением времени пользователи смогут ощутить улучшение качества связи благодаря этим инвестициям".Пресс-служба АО "Кселл"

Также в пресс-службе перечислили причины корректировки стоимости 18 тарифных планов Кселл и Activ:

  • Колебания обменного курса валют.
  • Инвестиции в инфраструктуру.
  • Рост потребления трафика.

"Даже после повышения наши тарифы остаются среди самых доступных на рынке, предлагая пользователям выгодные условия по сравнению с аналогичными предложениями", – заключили в пресс-службе АО "Кселл".

Отметим, что с 2017 года в Казахстане отменили госрегулирование тарифов на услуги связи. А цены и тарифы на товары, работы и услуги определяет сам оператор.

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6 октября 2024 года стало известно, что требования к сотовым операторам хотят ужесточить в Казахстане. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

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