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Мир

Сыновья принцессы Дианы остались без наследства знаменитой матери

Принцеса, Великобритания, леди Ди, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 04:20 Фото: wikipedia
Дом детства принцессы Дианы и место ее захоронения, поместье Элторп (Великобритания) площадью 5260 га, не перейдет ее сыновьям – принцам Уильяму или Гарри, сообщает Zakon.kz.

По информации HindustanTimes, Диана похоронена на частном участке посреди озера Овал на территории поместья. Несмотря на то, что это поместье имеет глубокое значение для обоих принцев, они не получат его в наследство.

Земля в Нортгемптоншире принадлежит семье Спенсер с 1508 года. Отец Дианы стал графом Спенсером в 1975 году, и вскоре после этого семья переехала в поместье Элторп.

Ее брат Чарльз, нынешний граф, теперь управляет поместьем. После его смерти титул и имущество перейдут к его старшему сыну, Луи Спенсеру, виконту Элторпу.

Несмотря на то, что у Луи есть три старшие сестры: Китти, Элиза и Амелия, Элторп следует принципу первородства – правилу, согласно которому наследование переходит к старшему наследнику мужского пола.

Могила принцессы Дианы закрыта для публики. Чарльз написал в своей книге, что озеро "служит буфером против вторжения безумцев", а также добавил, что ему приносит умиротворение осознание того, что Уильям и Гарри могут посещать могилу в частном порядке.

Ранее мы писали о том, что два пожара за сутки произошли в церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже.

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Аксинья Титова
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