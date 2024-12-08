Как повысить урожайность, рассказали аграриям Казахстана

Специалисты ЕвроХими провели деловую конференцию для текущих и потенциальных клиентов прямого канала продаж из Северного и Центрального Казахстана.

Работа с эффективностью — основной инструмент повышения конкурентоспособности и прибыльности своевременного сельхозпроизводства. Для непростых почвенно-климатических условий ряда регионов Казахстана — этом в первую очередь, означает индивидуальный подход к системам питания сельскохозяйственных культур на конкретных участках. Важно, чтобы методики были научно и практически обоснованы, обладали инновационной составляющей, а выводы и рекомендации специалистов основывались на лабораторных исследованиях конкретных почв.

Все эти аспекты в своей работе учитывает мировой лидер в производстве минеральных удобрений компания ЕвроХим, которая на своем мероприятии в Астане собрала более 30 руководителей крупнейших агропроизводителей ключевых сельскохозяйственных регионов страны. В рамках обширной деловой программы компания презентовала специальное региональное портфолио из 34 продуктов, а также новую концепцию организации работы с клиентами с акцентом агросопровождение.

Фото: Еврохим

В предстоящем сезоне ЕвроХим планирует сфокусироваться на экспертной поддержке потребителей своих удобрений. Уже сейчас удобрения компании вносятся на каждом седьмом гектаре в стране, а их эффективность подтверждается сотнями полевых испытаний. Учитывая все это, в ближайших планах компании открытие баз в ключевых сельскохозяйственных районах страны, а также налаживание агрономического сервиса и поддержки.

"Безусловно, мы продолжаем работу с нашими традиционными партнерами – крупными дистрибуторами. Вместе с тем, являясь одним из глобальных лидеров по производству удобрений и присутствуя во всех частях мира, компания накопила богатый агрономический опыт. Нам есть, чем поделиться с пользователями наших удобрений и нам важно слышать мнение рынка. Мы заинтересованы в совместном агрономическом опыте и взаимном росте. Уверен, от такой более тесной работы с казахскими земледельцами в выигрыше будут все", — отметил руководитель отдела продаж Агроцентра ЕвроХим-Казахстан Руслан Рахымбаев.

В рамках мероприятия специалисты компании помогли аграриям подобрать системы питания сельскохозяйственных культур, что поспособствует увеличению урожайности. Также эксперты и участники разобрали серию агрономических кейсов и дали рекомендации по работе в характерных для страны засушливых климатически-почвенных условиях.

Фото: Еврохим

Главными темами дискуссии стали накопленный опыт применения одного из наиболее востребованных на рынке продуктов ЕвроХима серосодержащего азотно-фосфорного удобрения Сульфааммофос, особенности фосфорного питания, преимущества использования жидкого азотного удобрения КАС-32, а также применение продуктов из премиальной линейки водорастворимых удобрений Aqualis для листовых подкормок.

Напомним, что компания ЕвроХим строит в Жанатасе уникальный химический комплекс, контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию которого заключен с китайским подрядчиком CNCEC. На первом этапе был введен в эксплуатацию комплекс по добыче фосфатов, на втором ведется строительство производства серной кислоты, а в рамках третьего этапа планируется запуск химического комплекса, общий объем выпускаемой продукции которого составит более 1 млн т минеральных удобрений и индустриальной продукции в год. Продукция комплекса будет ориентирована как на потребности Казахстана, так и на рынки стран Центральной Азии, а также России, Китая и европейских стран.

