Тренер сборной Казахстана рассказал о подготовке к игре против Северной Ирландии

Фото: kff.kz

Магомед Адиев – главный тренер сборной Казахстана на предматчевой пресс-конференции рассказал о состоянии команды и подготовке к игре против Северной Ирландии в рамках квалификации Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

Тренер поделился, что в игре будут изменения. "Изменения будут. Готовясь к прошлому матчу, мы понимали, что будут изменения. Каждая игра вносит коррективы. Их команда испытывает большие проблемы с составом. Хотел бы поддержать коллегу по цеху. У нас свои проблемы, мы проиграли последнюю игру и нужно теперь реабилитироваться. Мы знаем, что они перестроились в другую схему. Есть определенные наметки, надеюсь, они у нас получатся", - приводит слова тренера Казахстанская федерация футбола. Также тренер рассказал, как команда переживает поражения. "Все поражения тяжелые. Мы тоже испытываем неудовлетворенность в связи с поражением от Финляндии. Это часть футбола, мы все хорошо умеем принимать победы, но мало кто может достойно выдерживать поражения. Думаю, мы с этим справились. Конечно, я рад, что мы смогли одержать гостевую победу. Это уже история, мы даже не стали брать отрезки гостевой игры с Северной Ирландией". Магомед Адиев Свой первый матч в отборе на Евро-2024 сборная Казахстана проиграла Финляндии. Поединок лидеров подгруппы H завершился минимальным успехом финской дружины – 1:0. Читайте также ФК "Интер Майами" без Месси одержал победу над "Спортинг Канзас-Сити" Казахстан – Северная Ирландия: прямую трансляцию матча проведут на ЭКСПО

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