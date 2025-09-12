#АЭС в Казахстане
Происшествия

Спецоперация силовиков Казахстана, Кыргызстана и России: подозреваемый задержан в Бишкеке

спецоперация силовиков Казахстана, Кыргызстана и России, задержанный, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 12:49 Фото: YouTube/PolisiaKz
Силовики Казахстана, Кыргызстана и России провели спецоперацию, в результате которой ликвидирован международный канал кибермошенничества, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 12 сентября 2025 года поделились в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК:

"В результате совместной операции киберполиции МВД Казахстана, Кыргызстана и России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей поставку устройств SIM-бокс, с помощью которых осуществляли интернет-мошенничество в отношении граждан СНГ".

8 сентября в Бишкеке задержан подозреваемый.

"В арендованной им квартире в ходе обыска изъяты SIM-бокс на 32 слота, более 70 SIM-карт, оформленных на третьих лиц, оборудование для IP-подмены, компьютеры и смартфоны".Пресс-служба МВД РК

Предварительно установлено, что за свою преступную деятельность злоумышленник еженедельно получал 500 долларов.

"Такие устройства позволяют преступникам совершать массовые фрод-звонки и рассылки от имени банков, госорганов и маркетплейсов. Их цель – кража денег и персональных данных".Пресс-служба МВД РК

По данным министерства, с начала года Департаментом по противодействию киберпреступности изъято 77 SIM-боксов и около 90 тыс. SIM-карт, которые использовались мошенниками.

"С 16 сентября вступают в силу новые нормы законодательства, включая ответственность за действия дропов, ограничение онлайн-кредитования и регулирование оборота SIM-карт", – напомнили в пресс-службе МВД РК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане полицейские начали усиленные рейды. Причину назвали в МВД.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: