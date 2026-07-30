Семь десятилетий чести, мужества и служения: Алматинская Академия МВД празднует юбилей

Алматинская Академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова отмечает 70-летний юбилей. За эти годы учебное заведение прошло путь от ведомственной школы до современного центра подготовки кадров, а сейчас готовит офицеров нового поколения. Подробнее в материале Zakon.kz.

Сегодня Академия уверенно смотрит в будущее: развивает IT-направления, цифровую криминалистику, готовит специалистов по противодействию киберпреступности и внедряет современные технологии в обучение будущих офицеров.

С чего все начиналось

История Алматинской Академии МВД берет начало 23 июля 1956 года, с создания Алматинской средней специальной школы милиции МВД СССР. Именно тогда были заложены основы ведомственного образования, сформирована профессиональная педагогическая школа и началась подготовка поколений специалистов для правоохранительной системы.

За прошедшие десятилетия Академия прошла значительный путь развития, меняясь вместе с требованиями времени. Объединение с Алматинским факультетом Карагандинской высшей школы МВД СССР, создание Алматинской высшей школы МВД СССР и становление системы подготовки кадров независимого Казахстана стали важными вехами в ее истории, определившими развитие отечественной правоохранительной школы.

Особое место занимает присвоение в 2017 году Академии имени генерал-майора Макана Есбулатова – личности, ставшей символом профессиональной чести, принципиальности и преданности службе.

Фото: Алматинская Академия МВД Республики Казахстан

"Сегодня Академия – это сочетание богатых традиций, накопленного опыта и стремления к постоянному развитию. На протяжении 70 лет здесь воспитываются люди, для которых служение Закону и обществу является делом чести". Начальник Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова полковник полиции Калижан Кобландин

Новый этап развития связан и с созданием современного технологичного кампуса, который станет пространством для подготовки офицеров нового поколения и дальнейшего укрепления системы ведомственного образования.

Академия в лицах

История любого учебного заведения – это прежде всего история людей, которые стояли у его истоков и определяли его развитие. За годы существования Академию возглавляли 18 руководителей, каждый из которых оставил свой след в ее истории.

Среди них – Николай Лунев, при котором Алматинская средняя специальная школа милиции стала одной из ведущих ведомственных школ СССР, Макан Есбулатов, чье имя сегодня с гордостью носит Академия, Болат Искаков – единственный руководитель в истории вуза, ставший министром внутренних дел Казахстана, Серик Еркенов, сыгравший ключевую роль в создании единой Академии МВД, и Айдар Сайтбеков, при котором начался новый этап цифровой модернизации.

У каждого периода были свои задачи, но всех руководителей объединяло одно – стремление развивать Академию и готовить специалистов, способных достойно служить Закону и обществу.

Фото: Алматинская Академия МВД Республики Казахстан

"За 70 лет в Академии МВД Республики Казахстан сформировались уникальные традиции, основанные на дисциплине, преемственности поколений, уважении к службе и офицерской чести. Здесь бережно сохраняются институт наставничества, торжественные ритуалы Присяги и выпуска, строевая подготовка, спортивные и военно-прикладные традиции, а также уважение к памяти ветеранов и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга". Начальник Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова полковник полиции Калижан Кобландин

Каждое утро плац Академии оживает знакомой последовательностью действий, которые связывают поколения курсантов: разводы, строевые смотры, марши и церемонии заступления в наряд. Сохраняя традиции, заложенные еще в прошлом веке, Академия воспитывает в будущих офицерах дисциплину, стойкость и уважение к служебному долгу.

Сегодняшние приоритеты Академии

С развитием технологий меняются способы совершения преступлений, а вместе с ними и требования к сотрудникам органов внутренних дел. Сегодня значительная часть противоправной деятельности переместилась в цифровое пространство, поэтому Академия готовит специалистов нового поколения – офицеров, которые сочетают правовые знания с владением современными технологиями, умеют работать с цифровыми следами и эффективно противодействовать киберугрозам.

Фото: Алматинская Академия МВД Республики Казахстан

Следуя поручениям главы государства, Академия последовательно обновляет образовательные программы и развивает цифровые направления подготовки. С 2023 года здесь реализуются уникальные программы бакалавриата "Цифровые и криминалистические исследования" и "Противодействие киберпреступности", где ежегодно обучаются 50 курсантов, готовящихся к работе в условиях новой цифровой реальности.

"При этом современные технологии дополняют, а не заменяют фундаментальную полицейскую подготовку. Профессионализм, ответственность, офицерская этика и преданность Закону остаются основой подготовки сотрудников полиции нового поколения", – говорит полковник полиции Калижан Кобландин.

Учебные программы дополняются дисциплинами по коммуникации, медиации, этике общения с населением и профилактике правонарушений.

"Наша цель – подготовить сотрудника полиции, который не только обеспечивает правопорядок, но и умеет выстраивать доверительный диалог с гражданами". Начальник Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова полковник полиции Калижан Кобландин

Особое внимание уделяется практике. В рамках проекта "Қауіпсіз жол / Безопасная дорога" курсанты с 2026 года обучаются вождению без отрыва от учебы. Подготовку по категории "В" уже завершили 77 человек.

По словам Калижана Кобландина, академия формирует новую модель подготовки полицейских, основанную на партнерстве с обществом, профилактике правонарушений, уважении прав граждан и укреплении доверия. Эту работу дополняют общественный диалог через форумы, встречи с молодежью, правовое просвещение в цифровой среде и проекты в сфере инклюзивной коммуникации.

Фото: Алматинская Академия МВД Республики Казахстан

Одно из ключевых направлений развития Академии – международное сотрудничество.

"Мы взаимодействуем с полицейскими академиями и профильными организациями стран СНГ и дальнего зарубежья, участвуем в международных образовательных и научных проектах. Академия первой в системе МВД Казахстана направила курсантов по программе академической мобильности в зарубежные учебные заведения, что позволяет будущим офицерам изучать лучшие мировые практики", – рассказывает Калижан Кобландин.

Каким должен быть офицер XXI века

Подготовка будущего офицера полиции включает не только профессиональное обучение, но и формирование дисциплины, выдержки, честности, принципиальности, патриотизма и ответственности.

"Дисциплина и моральный дух не воспитываются отдельными лекциями. Они формируются ежедневно через личный пример наставников, атмосферу Академии и ответственность, которую курсант принимает с первых дней обучения". Начальник Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова полковник полиции Калижан Кобландин

Фото: Алматинская Академия МВД Республики Казахстан

"Наша цель – подготовить не просто квалифицированного специалиста, а зрелого, морально устойчивого человека с четкими жизненными принципами, который осознанно выбрал путь служения Закону и обществу", – поясняет Калижан Кобландин.

Курсанты – лицо Академии и будущее органов внутренних дел страны. Их достижения в учебе, науке, спорте и общественной жизни подтверждают качество подготовки. Важную роль в этом играют наставники – опытные практики и ученые, которые передают курсантам знания и ценности офицерской службы.

Фото: Алматинская Академия МВД Республики Казахстан

"За 70 лет своего существования Алматинская Академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова прошла большой путь, сохранив свою главную миссию – быть школой профессионализма, дисциплины и верного служения Закону и государству", – резюмирует Калижан Кобландин.

Сегодня Академия – это alma mater, в которой соединяются опыт поколений, энергия молодых курсантов и профессионализм наставников. Именно преподаватели, офицеры, ветераны, выпускники и обучающиеся остаются ее главным достоянием и формируют будущее правоохранительной службы.