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События

Токаев прибыл в Актюбинскую область

Токаев прибыл в Актюбинскую область, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 12:20 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область. Об этом 10 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

В Международном аэропорту Алии Молдагуловой в Актобе Касым-Жомарта Токаева встретил аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Токаев прибыл в Актюбинскую область, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 12:20

Фото: akorda.kz

Отмечается, что глава государства посетит ряд промышленных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.

6-7 декабря 2024 года Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочим визитом в Катаре, где принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum. Также президент встретился с катарскими инвесторами, которым пообещал благоприятные условия в Казахстане. А на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани глава государства выразил уверенность, что совместные проекты с участием катарского бизнеса будут способствовать развитию двух стран.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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