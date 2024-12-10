Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область. Об этом 10 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

В Международном аэропорту Алии Молдагуловой в Актобе Касым-Жомарта Токаева встретил аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Фото: akorda.kz

Отмечается, что глава государства посетит ряд промышленных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.

6-7 декабря 2024 года Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочим визитом в Катаре, где принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum. Также президент встретился с катарскими инвесторами, которым пообещал благоприятные условия в Казахстане. А на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани глава государства выразил уверенность, что совместные проекты с участием катарского бизнеса будут способствовать развитию двух стран.