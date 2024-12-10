Сильный мороз, метель и туман: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение

В 12 областях Казахстана на 11 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный на западе, севере области 15-20, днем временами 23 м/с.

Ночью и утром на севере, западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 25 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской области ожидается сильный мороз -25-27 градусов.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Павлодаре ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере, востоке области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, юге, востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, юге области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау днем ожидаются туман, гололед.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в Алматы до минус 17°C.