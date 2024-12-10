#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
510.08
539.61
5.15
События

Сильный мороз, метель и туман: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 19:50 Фото: pixabay
В 12 областях Казахстана на 11 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный на западе, севере области 15-20, днем временами 23 м/с.

Ночью и утром на севере, западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 25 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской области ожидается сильный мороз -25-27 градусов.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Павлодаре ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере, востоке области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, юге, востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, юге области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау днем ожидаются туман, гололед.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в Алматы до минус 17°C.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: