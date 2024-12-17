Мороз, метель и туман: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 18 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на востоке области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в центре, горных районах области ожидается сильный мороз 25-27 градусов.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, востоке области временами порывы 17-22 м/с. В Алматы ночью и утром временами ожидается туман. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный временами порывы 17-22 м/с.

В Улытауской области ожидается низовая метель. На севере, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается низовая метель. Туман.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается низовая метель.

В Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гололед, низовая метель.

На западе, в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер южный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23 м/с.

Днем на востоке, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный днем на востоке, юго-востоке области порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидаются низовая метель, гололед, на юге, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, севере Костанайской области ожидается низовая метель, днем на севере, востоке, юге области низовая метель. Днем на юге области гололед. Ветер юго-восточный, южный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается низовая метель.

В Актюбинской области ожидается метель. На западе, юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 16 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер южный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер южный ночью порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидается гололед. Временами туман. В Туркестане утром и днем ожидается гололед. Временами туман.

Ночью на западе, юге, днем на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер южный на западе, севере, востоке области 15-20, на севере области временами порывы 25 м/с. В Кокшетау ожидается ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сильный мороз до -27°С и осадки ожидаются в Казахстане.

