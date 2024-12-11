Незваные гости поселились на зиму в зоопарке Алматы

В пруду алматинского зоопарка появились новые обитатели, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в зоопарке 11 декабря, с наступлением морозов по многолетней традиции к ним прилетают на зимовку дикие утки-кряквы.

"Больше всего их собирается на большом пруду – около трех сотен! Наши гуси-лебеди очень рады новым друзьям, а мы добавляем в рацион больше зерновых, чтобы кормить гостей. Кормим водоплавающих птиц два раза в день: утром и вечером. В рационе наших водоплавающих птиц комбикорм, овес, пшеница, пшено, хлеб, просо, морковь, капуста, салат", – говорится в описании к опубликованному видео.

Причем, во время трапезы сначала едят хозяева водоема: горные гуси, сухоносы, лебеди-шипуны, а дикие утки терпеливо ждут позади и подплывают к кормушке уже после. И эти гости будут жить в зоопарке до весны.

Алматинский зоопарк перешел на зимний период содержания животных. Первыми в теплый дом переехали приматы, где им показывают мультфильмы.