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События

Незваные гости поселились на зиму в зоопарке Алматы

В пруду алматинского зоопарка появились дикие утки, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 17:27 Фото: Instagram/almatyzoo
В пруду алматинского зоопарка появились новые обитатели, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в зоопарке 11 декабря, с наступлением морозов по многолетней традиции к ним прилетают на зимовку дикие утки-кряквы.

"Больше всего их собирается на большом пруду – около трех сотен! Наши гуси-лебеди очень рады новым друзьям, а мы добавляем в рацион больше зерновых, чтобы кормить гостей. Кормим водоплавающих птиц два раза в день: утром и вечером. В рационе наших водоплавающих птиц комбикорм, овес, пшеница, пшено, хлеб, просо, морковь, капуста, салат", – говорится в описании к опубликованному видео.

Причем, во время трапезы сначала едят хозяева водоема: горные гуси, сухоносы, лебеди-шипуны, а дикие утки терпеливо ждут позади и подплывают к кормушке уже после. И эти гости будут жить в зоопарке до весны.

Алматинский зоопарк перешел на зимний период содержания животных. Первыми в теплый дом переехали приматы, где им показывают мультфильмы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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