Шимпанзе смотрят мультфильмы: как началась зима в зоопарке Алматы

Алматинский зоопарк перешел на зимний период содержания животных, когда шимпанзе смотрят мультики, а хищники тренируются, сообщает Zakon.kz.

Первыми в теплый дом переехали приматы. Когда на термометрах плюс 12, на улице им уже некомфортно, рассказывает корреспондент "МИР 24". По соседству на улице солнечные ванны принимают носороги. Они тоже перебрались в зимники, но их вольер позволяет погулять в хорошую погоду.

"Всем животным зимой меняют рацион. В него вводят больше витаминов, а меню хищников становится калорийнее", – говорится в сюжете.

Со слов сотрудника научного отдела зоопарка Юлии Дудкиной, зима в Алматы позволяет африканскому льву прибывать в уличном вольере. Но некоторых животных, к примеру зебру, тапиров и пеликанов зимой на улице увидеть невозможно. Их дома не позволяют приводить гостей.

Жилищные условия слонов и бегемотов морально устарели, поэтому в новом году в зоопарке планируют стройку современных и просторных вольеров.

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