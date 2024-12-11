Метель и сильный ветер: какая погода ждет казахстанцев в четверг

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике в четверг, 12 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов на севере страны прогнозируется небольшой снег, на западе небольшие осадки в виде дождя и снега.

"Под влиянием отрога антициклона на юге, юго-востоке, востоке страны сохранится погода без осадков", – говорится в сообщении.

По республике ожидаются туманы, усиление ветра на западе, севере, востоке, в центре с метелью.

Ранее сообщалось, что в Алматы потеплеет до 5°C.