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События

Метель и сильный ветер: какая погода ждет казахстанцев в четверг

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 18:14 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике в четверг, 12 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов на севере страны прогнозируется небольшой снег, на западе небольшие осадки в виде дождя и снега.

"Под влиянием отрога антициклона на юге, юго-востоке, востоке страны сохранится погода без осадков", – говорится в сообщении.

По республике ожидаются туманы, усиление ветра на западе, севере, востоке, в центре с метелью.

Ранее сообщалось, что в Алматы потеплеет до 5°C. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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